Suécia acusa "poderes estrangeiros" após homicídio de refugiado iraquiano

Salwan Momika, de 38 anos, foi morto durante um direto na rede social TikTok, na casa onde estava a viver, perto de Estocolmo. A polícia sueca já deteve cinco pessoas sem especificar se o atirador estava entre os detidos.



Momika era um refugiado iraquiano que se fez conhecer depois de ser visto a queimar vários exemplares do Corão em lugares públicos.



De acordo com meios de comunicação suecos, Momika estava a realizar uma transmissão em direto no TikTok na altura em que foi atingido mortalmente por um tiro. A Reuters adianta que, no vídeo, é possível ver a polícia a terminar a transmissão.



O primeiro-ministro sueco afirmou acreditar que o crime tem origem em outro país. “Posso assegurar que os serviços de segurança estão empenhados porque há um risco óbvio de haver conexões com um poder estrangeiro”.



As autoridades suecas explicaram que estão a iniciar a investigação e querem perceber que consequências esta morte pode trazer dentro da Suécia e como terá de reagir a segurança do país, já depois de ter acusado o regime de Teerão de ter financiado grupos criminosos em território sueco para levar a cabo atos violentos contra indivíduos e outros Estados.



Momika ficou conhecido na Suécia e agitou o mundo árabe depois de ser visto a arder vários exemplares do Corão, levando a graves ameaças por parte de grupos jihadistas. A Suécia elevou o nível de alerta para o segundo mais alto e alertou para possíveis ameaças contra cidadãos suecos.



Apesar das ações de Momika, a Suécia considerou que se tratou de uma demonstração de liberdade de expressão mas as ações de Momika atrasaram a entrada dos suecos na NATO, com a Turquia a suspender conversações depois de um ativista sueco ter seguido o exemplo de Momika.



O caso que estava em tribunal contra Momika foi arquivado depois da morte do refugiado e revelou que a sentença para um outro homem por “ofensas e agitação contra um grupo étnico ou nacional” foi adiada para segunda-feira.