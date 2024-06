Tentativa de golpe na Bolívia. Presidente denunciou "mobilizações irregulares"

O residente da Bolívia denunciou, esta noite, uma tentativa de golpe de Estado. Um tanque derrubou as portas da sede do governo e entrou no palácio presidencial, com militares armados, encapuçados e com caixas de munições de gás lacrimogéneo, mas já abandonaram o palácio.

Este movimento militar foi liderado pelo general Juan José Zúñiga, demitido na terça-feira, após ameaçar que não permitiria o regresso do ex-presidente Evo Morales à vida política. Diz esse general rebelde que quer "reestruturar a democracia".



As autoridades judiciais da Bolívia anunciaram uma investigação contra o general e os elementos que participaram nesta tentativa de golpe de estado, depois de movimentações irregulares" de unidades do Exército terem-se agrupado, esta tarde, em praças e ruas da capital do país e terem cercado o palácio presidencial.



A Organização dos Estados Americanos e a União Europeia já condenaram esta tentativa de golpe de Estado.



A Casa Branca diz que está a acompanhar a situação de perto e apela à calma.