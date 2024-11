The Guardian e La Vanguardia abandonam rede X

Depois do jornal britânico The Guardian, também o espanhol La Vanguardia decidiu abandonar a rede social X de Elon Musk.

Os dois deixam, assim, de publicar notícias diretamente no antigo Twitter. Alegam que a plataforma se tornou numa "rede de desinformação", desde que foi adquirida por Musk.



Para o La Vanguardia, a rede X está "convertida numa caixa de ressonância de teorias da conspiração e desinformação".



O jornal destaca as informações falsas sobre a recente campanha eleitoral nos Estados Unidos ou as "mentiras", que se espalharam em relação à tempestade Dana que assolou Valência.



Os jornais consideram ainda que a rede X tem potenciais ideias que violam os direitos humanos. incitam ao ódio às minorias, à misoginia e ao racismo.