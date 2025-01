"The Making of a Bad Boy". Novo documentário revela lado sombrio de P. Diddy

Um amigo de infância, um guarda-costas, uma maquilhadora, um estagiário ou ainda o produtor de Al B. Sure! Sure! são algumas das pessoas próximas do artista entrevistadas que revelam detalhes da sua vida e dos seus comportamentos num documentário especial de 90 minutos em que é apresentado como "um monstro".







"Honestamente, eu não queria estar perto dele a não ser que houvesse câmaras", afirma uma das testemunhas entrevistada no trailer do documentário. "Eu conheço o Sean (Combs) há muito tempo e captei muitos momentos. Sempre que um quarto está vermelho, significa que ele está a fazer sexo com alguém lá dentro. Muitas das pessoas que entraram nesses quartos eram certamente menores de idade", acrescenta outro entrevistado.















O rapper e empresário norte-americano enfrenta mais de 120 queixas e acusações criminais, incluindo má conduta sexual, abuso sexual de menores e tráfico sexual, que terão ocorrido entre 1991 e 2023.







Atualmente Sean Combs encontra-se detido na prisão de Brooklyn, em Nova Iorque, a aguardar julgamento que está agendado para o próximo dia 5 de maio deste ano, em Manhattan, e nega a todas as acusações.