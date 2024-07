Três polícias feridos em Dublin em distúrbios anti-imigração

De acordo com o Irish Times, os distúrbios mobilizaram cerca de 500 manifestantes, que no protesto provocaram um pequeno incêndio no edifício, e três polícias sofreram ferimentos ligeiros por terem sido atingidos com pedras e tijolos.

Um homem, com cerca de vinte anos, foi detido pelas autoridades por atentar contra a ordem pública, mas acabou libertado sem acusação.

A televisão pública irlandesa noticia que na sexta-feira já tinha acontecido outra manifestação, pacífica, com cerca de um milhar de pessoas, com o mesmo propósito.

Os distúrbios aconteceram em Coolock, nos subúrbios de Dublin, onde uma antiga fábrica estava a ser remodelada para acolher pessoas que procurem refúgio e asilo.

Na rede social X, a ministra da Justiça, Helen McEntee, condenou os atos contra as autoridades e, em particular, o incitamento "à violência e ao medo numa tentativa de dividir a comunidade".

O país de cinco milhões de habitantes, membro da União Europeia, tem sido atormentado nos últimos meses por tensões crescentes sobre o alojamento de migrantes, com um aumento de manifestações hostis, por vezes pontuadas por incidentes.

Segundo o Governo irlandês, 80% das chegadas recentes de estrangeiros ilegais são feitas através da fronteira terrestre, aberta ao abrigo do acordo de paz de 1998, entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda.