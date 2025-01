Trump intervém por videoconferência no Fórum de Davos três dias após tomar posse

Trump, que vai tomar posse numa cerimónia agendada para a próxima segunda-feira (dia 20 de janeiro), em Washington, vai "juntar-se digitalmente" ao fórum na quinta-feira, 23 de janeiro, anunciou o novo líder do Fórum Económico Mundial, o norueguês Borge Brende, durante a apresentação da 55.ª edição do evento, que junta líderes políticos, económicos e empresariais em Davos, localidade suíça nos Alpes.

Recordando que Trump participou por duas vezes, fisicamente, no Fórum de Davos durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Brende afirmou-se convicto de que a intervenção do novo Presidente norte-americano, na tarde do dia 23, "será um momento muito especial, também para se saber mais sobre as prioridades políticas da nova administração".

Nesta edição de 2025 do Fórum, que se realiza sob o lema "Colaboração para a Era Inteligente", mas que, tal como admitiu Borge Brende, se desenrola "no contexto geopolítico mais complicado" desde há muito tempo, são esperados cerca de 60 chefes de Estado e de Governo e 900 líderes de grandes empresas, adiantou a organização, que destacou a presença, entre outros altos representantes, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que irá intervir na terça-feira, dia 21 de janeiro.