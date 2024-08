Tufão impede ligações de comboio entre Tóquio e maior cidade do centro do Japáo

Segundo a agência noticiosa Kyodo citada pela Europa Press, o tufão está a provocar fortes perturbações nos serviços ferroviários: As viagens entre a capital, Tóquio, e a maior cidade do centro do país, Nagoya, foram parcialmente suspensas e estão previstas mais perturbações para domingo.

O tufão está prestes a atingir a Península de Kii, no oeste do país, com ventos de até 90 quilómetros por hora, de acordo com a última avaliação da Agência Meteorológica do Japão.

Partes das regiões de Tokai, Kanto e Kyushu registaram uma precipitação recorde de mais de 400 milímetros em apenas 48 horas.

As grandes companhias aéreas All Nippon Airways e Japan Airlines, entre outras, anunciaram hoje o cancelamento de dezenas de voos, uma suspensão que se poderá estender até domingo, caso as condições climatéricas não melhorem.