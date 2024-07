Ursula von der Leyen tenta reeleição. "Temos de investir mais na nossa segurança e defesa"

Ao olhar para o crescimento dos partidos políticos radicais na Europa, a presidente da Comissão prometeu combater as ameaças aos pilares democráticos da União Europeia, uma vez que "a versão da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com todas as suas imperfeições e desigualdades, continua a ser a melhor versão da história". Em Estrasburgo, na sessão plenária a presidente da Comissão Europeia assumiu estar "profundamente preocupada" com as tentativas de "polarizar as sociedades" para provocar "ansiedade e incerteza" aos cidadãos.





Quanto à Ucrânia, repetiu o apoio incondicional a Kiev e apontou o dedo a Viktor Órban, primeiro-ministro húngaro, pela recente visita a Moscovo, para se encontrar com Vladimir Putin.





Von der Leyen falou ainda doa guerra de Israel na Palestina. A recandidata à presidencia da Comissão Eiuropeia insistiu na solução de dois Estados como a "melhor forma de garantir a segurança" para israelitas e para palestinianos. "As pessoas do Médio Oriente merecem paz, prosperidade e segurança e a Europa vai apoiá-los", garantiu.







Em preparação está, assegura Ursula von der Leyen, um "pacote plurianual para apoiar uma autoridade palestiniana eficaz", apelando a um cessar fogo imediato na Faixa de Gaza.

A votação, secreta e em papel, começa ao meio-dia, hora continental portuguesa.