Uso intensivo de redes sociais predispõe utilizadores a altos níveis de irritabilidade

O recente estudo, publicado a 8 de janeiro na revista JAMA Network Open , analisou se uso frequente das redes socias está associado à irritabilidade ou à propensão à raiva.





Esta investigação, realizada entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, incluiu cerca de 42.597 adultos norte-americanos. Durante o estudo, foi realizada uma análise da frequência do uso das redes sociais, o número de vezes que os utilizadores partilhavam publicações e se acompanhavam as notícias e as discussões políticas.







As redes sociais têm cada vez mais impacto na sociedade. Estima-se que existam 4,76 mil milhões de utilizadores nas diversas plataformas, o que representa 94,9 por cento da população da Internet, segundo o relatório OBS: Redes sociais, estado atual e tendências 2023

O processo de investigação foi concretizado através de um teste desenvolvido pelos cientistas para medir a irritabilidade dos participantes.





Os resultados comprovaram que os utilizadores que interagiam diariamente e de forma constante, sobretudo em conteúdos políticos, apresentavam níveis mais elevados de irritabilidade. Assim, observou-se que cerca de 16,2 por cento dos participantes que utilizam excessivamente as plataformas, sobretudo os que publicam diversas vezes por dia, mostraram maior propensão a sentimentos negativos, como raiva ou irritação.





Diversos estudos já tinham comprovado que o uso excessivo das redes sociais afeta a saúde mental dos utilizadores. Isto advém das discussões, das diversas pessoas que muitas vezes nem se conhecem, que são ofensivas e com comentários negativos, contribuindo para o agravamento dos problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e stress.





Embora a investigação tenha revelado que os utilizadores que passam mais tempo nas plataformas apresentavam níveis mais elevados de raiva, não é possível concluir que o uso das redes sociais torna as pessoas mais irritadas.





No entanto, o estudo liderado por Roy Perlis, diretor do Centro de Saúde Quantitativa do Hospital Geral de Massachusetts de Boston, constatou que existe uma relação preocupante entre o uso intensivo das redes sociais e o aumento de sentimentos de raiva e irritabilidade entre os utilizadores, sobretudo nos jovens.





As crescentes preocupações com o uso excessivo das redes sociais têm aumentado ao longo dos anos. São diversos os utilizadores que optam por limitar o tempo de ecrã para colmatarem o problema.