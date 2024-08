Venezuela. Brasil, Colômbia e México pedem divulgação das atas eleitorais

Os presidentes do Brasil, Colômbia e México falaram ao telefone sobre a situação na Venezuela.

Dizem acompanhar "com muita atenção o processo de escrutínio dos votos" e pedem às autoridades eleitorais da Venezuela que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados por mesa de votação.



Acrescentam que "as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser resolvidas pelas vias institucionais" e que a soberania popular deve ser respeitado.



Dizem que manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias neste momento.



Mostram-se ainda" disponíveis para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano".