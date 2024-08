Venezuela. CNE ratifica Maduro como Presidente reeleito com 51,95% dos votos

O anúncio foi feito em Caracas pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso, em conferência de imprensa sem direito a perguntas, depois de Estados Unidos e alguns países latino-americanos apontarem o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez Urrutia, como Presidente eleito.



Segundo o CNE, Maduro foi reeleito com 6.408.844 votos, 51,95% do total, ficando em segundo lugar o principal candidato opositor González Urrutia, com 5.326.104 votos, 43,18%.



No segundo boletim informativo sobre o processo eleitoral, o CNE afirma que nas presidenciais de domingo houve 12.335.884 votos válidos.



Segundo o CNE, o candidato Luís Martínez obteve 152.360 votos (1,24%) e os restantes ficaram todos abaixo de 1%.



Elvis Amoro alegou que ataques informáticos, provenientes do estrangeiro, contra a infraestrutura tecnológica do Poder Eleitoral e das principais empresas de telecomunicações do Estado, atrasaram a transmissão das atas e o processo de emissão de resultados.



O organismo eleitoral argumentou que tinha sofrido um ataque informático, o que não o impediu, no entanto, de atribuir a Maduro uma "vitória irreversível" no domingo à noite, no primeiro e único boletim informativo oficial emitido até ao momento.



A oposição venezuelana reivindicou a vitória nas presidenciais, com 70% dos votos para Gonzalez Urrutia, com a líder opositora María Corina Machado a recusar reconhecer os resultados oficiais, com base em atas na posse da coligação da oposição.



De acordo com a página resultadosconvzla.com, hoje, quando afirmam ter digitalizado 81,25% das atas, Edmundo González soma 67% dos votos (7.173.152 votos), contra 30% para Maduro (3.250.424).



O Centro Carter (CC), uma das organizações convidadas pelas Governo venezuelano para observar as presidenciais, disse na terça-feira que não foi capaz de verificar os resultados das eleições, culpando as autoridades por uma "falta completa de transparência" ao declarar Maduro o vencedor.



"As eleições presidenciais na Venezuela não se adequaram aos parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e não podem ser consideradas como democráticas", indicou o centro, num comunicado divulgado na sua página na internet.



Na segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano proclamou Maduro Presidente eleito do país para um terceiro mandato, de seis anos (2025-2031), com 51,2% (5,15 milhões) dos votos, atribuindo a González Urrutia 44,2% (pouco menos de 4,5 milhões de votos).



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos reconhecem a vitória do candidato da oposição nas presidenciais da Venezuela, com base em "provas incontestáveis".



O chefe da diplomacia dos EUA disse considerar válida a contagem de votos apresentada pela oposição, liderada por María Corina Machado, que representa 80% das assembleias de voto e mostra que González Urrutia "recebeu a maioria dos votos com uma margem insuperável".



Uruguai reconheceu hoje Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições presidenciais na Venezuela, em que o Conselho Nacional Eleitoral atribuiu a vitória ao partido do Presidente Nicolás Maduro num processo contestado pela oposição.



"Com base nas provas esmagadoras, é claro para o Uruguai que Edmundo González Urrutia obteve a maioria dos votos nas eleições presidenciais venezuelanas", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uruguai, Omar Paganini, na sua conta na rede social X, depois de proclamações no mesmo sentido por parte da vizinha Argentina e dos Estados Unidos.



O chefe da diplomacia uruguaia acrecentou que espera que a vontade do povo venezuelano "seja respeitada".



Antes, a Argentina havia confirmado "sem sombra de dúvida" a vitória de González Urrutia.



"Todos podemos confirmar, sem sombra de dúvida, que o legítimo vencedor e Presidente eleito é Edmundo González", escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Diana Mondino, na sua conta da rede social X, onde também partilhou uma ligação para uma página da internet em que a oposição afirma estar a partilhar as atas oficiais da votação das eleições presidenciais.