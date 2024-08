Venezuela. ONG fala em mais de 1.200 detidos desde as eleições presidenciais

Foto: Maxwell Briceno - Reuters

A "operação truz truz", que Maduro lançou no início da semana, prossegue com centenas de detenções, de acordo com a organização não-governamental "foro penal".



Há neste momento 1.229 detenções verificadas e identificadas pela onganização, a maior parte no "distrito capital", estado que inclui parte do território da capital, Caracas.



Numa entrevista a um canal de notícias da Argentina, o presidente desta onganização refere também que a idade média da maioria dos detidos é de 20 anos.