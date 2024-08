Venezuela. UE e onze países da América rejeitam validação da vitória de Maduro

Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Estados Unidos afirmam que "rejeitam categoricamente o anúncio do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) da Venezuela que indica ter concluído um suposta verificação dos resultados do processo eleitoral", emitidos pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).“A vontade do povo venezuelano deve ser respeitada”, acrescenta Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, no comunicado de imprensa.Na posição conjunta é reiterada a defesa de uma "auditoria imparcial e independente" dos votos e a necessidade de "respeito pela expressão soberana do povo venezuelano, que se exprimiu pacífica e energicamente a 28 de julho".

UE insiste na verificação das atas eleitorais

A União Europeia também já deixou claro que não reconhecerá Nicolás Maduro como presidente da Venezuela até que as atas eleitorais sejam verificadas.Ninguém viu as atas eleitorais, o Conselho Nacional Eleitoral deveria mostrá-las para demonstrar qual é o resultado e enquanto nós não virmos um resultado que possa ser verificado, não o vamos reconhecer", frisou.Borrell esclareceu ainda que os 27 Estados-membros estão "nesse momento" a tentar estabelecer uma posição sobre essa questão e, se não for estabelecida agora, será anunciada no Conselho do Ministro dos Negócios Estrangeiros na próxima semana.

Maduro foi declarado vencedor das eleições presidenciais pelo CNE, com 51,21 por cento dos votos, embora não tenha publicado as contagens completas, alegando ter sido alvo de um ciberataque.

A revisão das atas eleitorais pelo TSJ foi pedida por Maduro poucos dias após as eleições, depois de a oposição ter publicado registos de votação online de 80% das cabines de voto, que mostram que o candidato da oposição Edmundo González ganhou por uma margem de mais de 2 para 1.Entretanto, esta sexta-feira foi anunciado que Edmundo González seráO anúncio da reeleição de Maduro para um terceiro mandato provocou várias manifestações, que foram brutalmente reprimidas pelas forças de segurança. Há registo de mais de 2.200 detenções, 25 mortos e 192 feridos.c/agências