Vinte e cinco anos do referendo pró-independência em Timor-Leste

As comemorações dos 25 anos do referendo em Timor-Leste, que levou à restauração da independência, arrancam esta quarta-feira em Díli com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Dedicada ao lema "Foi o povo que lutou! Foi o povo que sofreu! Foi o povo que venceu a luta", a celebração do referendo que levou à independência, em 20 de maio de 2002, vai também contar com a presença do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros português, Nuno Sampaio, e do antigo primeiro-ministro de Portugal Durão Barroso.



Em 30 de agosto de 1999, os timorenses escolheram a independência do país e consequentemente o fim da ocupação da Indonésia, que invadiu Timor-Leste em 7 de dezembro de 1975.



A Indonésia abandonou Timor-Leste, com as milícias pró-indonésias a deixarem um rasto de horror e violência.



No primeiro dia das comemorações, o presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta vai condecorar o secretário-geral da ONU com o Grande Colar da Ordem de Timor-Leste, a mais alta distinção do país, pela intervenção que teve em 1999, após a realização do referendo, quando era primeiro-ministro de Portugal.