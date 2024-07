Visita de Benjamin Netanyahu aos EUA ensombrada por ameaça de boicote democrata

A reunião já foi confirmada pela equipa de Harris, e marca a estreia desta na receção a um chefe de governo estrangeiro, enquanto provável nomeada pelo Partido Democrata para concorrer à presidência.

Se para Kamala Harris a ocasião configura um exemplo do que poderá ser o seu futuro, para Netanyahu pode revelar-se um aviso.





A vice-presidente deverá assegurar que o apoio norte-americano a Israel se mantém, assinalando ao mesmo tempo que está na altura de por fim à guerra em Gaza contra o Hamas. Ao jornal New York Times, um assessor da vice-presidência indicou que a ideia é sublinhar que esse fim deve surgir "de uma forma em que Israel esteja seguro, todos os reféns sejam libertados, o sofrimento dos civis palestinianos em Gaza termine e o povo palestiniano possa desfrutar do seu direito à dignidade, liberdade e autodeterminação".



Benjamin Netanyhau ajustou as velas e, tendo anunciado à chegada a famílias de reféns capturados pelo Hamas a 7 de outubro de 2023, que um acordo para a libertação destes está próximo.

"As condições estão sem dúvida a amadurecer. É um bom sinal", afirmou. "Infelizmente, não terá lugar de uma só vez, haverá etapas. No entanto, acredito que podemos avançar para um acordo", acrescentou, numa altura em que se agrava o conflito com o grupo islamita Houthi do Iémen.

, enquanto o Hamas acusa Netanyahu de atrasar o processo e de enviar delegações de negociação apenas para "acalmar a ira das famílias dos cativos israelitas", como referiu Sami Abu Zuhri, um alto responsável do grupo palestiniano.Quinta-feira é esperada uma nova delegação para reiniciar as conversações, que poderão incluir a troca de reféns por prisioneiros palestinianos detidos nas cadeias de Israel. Eventuais decisões poderão influenciar de forma notória a visita de Netanyahu, que está a ser contestada de forma significativa em Israel.Vários protestos consideraram que o primeiro-ministro deveria ter ficado no país e focar-se num acordo de cessar-fogo para garantir a libertação dos reféns.

"Até ele assinar o acordo que está em cima da mesa, não vejo como pode levantar-se e voar através do Atlântico para se dirigir ao caos político americano", criticou Lee Siegel, um dos manifestantes com familiares entre os sequestrados.





Também do outro lado do Atlântico, a visita do líder israelita está ser recebida com protestos de manifestante pró-palestinianos, que querem ver Netanyahu no banco dos réus. O clima é tão grave que a segurança em torno da Casa Branca foi mesmo reforçada.



Impaciência democrata

e numa altura em que haverá pouca paciência por parte da Administração para o ouvir.

O presidente já afirmou que quer marcar o fim do seu mandato com a paz no Médio Oriente mas a sua fragilidade poderá impedir esse cenário, mesmo que se concretize a reunião prevista com Netanyahu para o final da semana.

O apoio dos Estados Unidos a Israel permitiu às Forças de Defesa de Israel destruirem as infraestruturas do grupo islamita em Gaza, e de passagem, o próprio enclave, massobre suas políticas e táticas na guerra.Significativamente, Harris invocou conflito de agendas para não estar presente quando o primeiro-ministro israelita se tornar o primeiro chefe de governo estrangeiro a discursar quatro vezes perante o Congresso do Estados Unidos.. E, apesar das justificações da sua equipa, a ausência da vice-presidente do lugar de destaque que deveria ocupar no Congresso nesta ocasião, e que costuma assinalar o apoio da Administração ao orador, está a dar luz verde a estes protestos.A senadora Patty Murray, democrata de Washington e terceira na linha de sucessão presidencial, terá recusado substituir Kamala Harris na sessão. E o líder da maioria, o senador Chuck Schumer, democrata de Nova York, que no início do ano se referiu a Netanyahu como um grande obstáculo à paz no Médio Oriente pedindo eleições para o substituir quando a guerra acabasse, nem terá sido abordado.num eventual balão de oxigénio para o primeiro-ministro israelita sobretudo caso a eleição de novembro seja esmagadoramente favorável a Donald Trump.O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, terá pressionado a realização do discurso, apesar do repúdio de outros congressistas, particularmente entre o campo democrata.