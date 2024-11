Voos e ligações ferroviárias suspensas em Taiwan para chegada de tufão Usagi

A Agência Meteorológica Central de Taiwan (CWA) emitiu um aviso de tufão para as zonas de Pingtung e Taitung, bem como para a cidade de Kaohsiung, cidade portuária no sul de Taiwan.

Pela 1h15 em Lisboa, o Usagi encontrava-se a cerca de 180 quilómetros a sudoeste do cabo Eluanbi, no extremo sul de Taiwan, deslocando-se na direção noroeste a uma velocidade entre oito e 11 quilómetros por hora (km/h), indicou a CWA.

As últimas medições disponíveis indicavam que a tempestade, que tem um raio de 120 quilómetros, tinha ventos sustentados de 108 km/h no centro e rajadas até 136,8 km/h.

A meteorologista da CWA Wu Wan-hua disse que o Usagi vai abrandar nas próximas horas à medida que se aproximar do sudoeste de Taiwan, onde poderá tocar terra já esta noite (hora local).



Wu acrescentou, em conferência de imprensa, que a tempestade vai continuar a diminuir de intensidade à medida que se aproxima de Taiwan, transformando-se numa depressão tropical quando atingir a costa ou quando se dirigir para o mar no sábado à tarde.

Para já, algumas companhias aéreas de Taiwan, incluindo a Mandarin Airlines e a Uni Air, suspenderam vários voos entre o aeroporto de Songshan, em Taipé, e o aeroporto de Taitung (sul) para sexta-feira, enquanto os serviços de ferry e de comboio foram cancelados nas regiões sul e leste da ilha.

De acordo com a plataforma de monitorização de tempestades Zoom.earth, o Usagi atingiu o norte das Filipinas na tarde de quinta-feira como um "tufão muito forte", com ventos superiores a 185 km/h, depois de se ter tornado um "super tufão" na madrugada do mesmo dia.