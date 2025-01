Yellen expressa "profundas preocupação" a Pequim após ataques cibernéticos

Numa conversa por videoconferência com He Lifeng, na noite de segunda-feira, Yellen mencionou "sobre atividades online maliciosas de agentes apoiados financeiramente pela China e o seu impacto nas relações bilaterais".

De acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro, Yellen reiterou que "as práticas e políticas comerciais não competitivas, bem como o excesso de capacidade industrial continuarão a ter um impacto negativo nas relações entre a China e os Estados Unidos".

Esta deverá ter sido a última reunião bilateral entre Yellen, que deixará o cargo a 20 de janeiro, e He Lifeng.

Em 30 de dezembro, o Departamento do Tesouro revelou, numa carta aos congressistas da Câmara dos Representantes, que foi vítima de um ciberataque no início de dezembro, sem risco para dados confidenciais, acusando Pequim de financiar a operação.

Segundo a carta, consultada pela agência de notícias France-Presse (AFP), o ataque afetou vários postos de trabalho do Tesouro, utilizando "software" de um parceiro, o BeyondTrust.

A mesma fonte referiu que o ataque foi executado, "de acordo com as indicações disponíveis, por um ator apoiado financeiramente pela China".

"Assim que o prestador de serviços alertou o Tesouro, contactámos a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestruturas e trabalhámos com as autoridades para determinar quais foram as consequências da intrusão", destacou, em comunicado, um porta-voz do Tesouro.