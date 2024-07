Kaylee McKeown revalida título olímpico nos 100 costas

Kaylee McKeown, que em Tóquio2020 venceu os 100 e os 200 metros costas, terminou a prova com o tempo de 57,33, superando o anterior máximo olímpico que já lhe pertencia (57,47), e bateu as norte-americanas Regan Smith, que ficou com a prata, por 33 centésimos, e Katharine Berkoff, bronze, por 65 centésimos.

A australiana, de 23 anos, somou a sua quinta medalha olímpica, juntando ainda uma outra medalha de ouro nos 4x100 estilos e um bronze nos 4x100 mistos estilos, ambas na capital nipónica.

Já Regan Smith, que em 18 de junho deste ano estabeleceu um novo recorde do mundo, com o tempo de 57,13 segundos, acabou por ficar em segundo.