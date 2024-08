Paris2024. Diogo Ribeiro eliminado nos 100 metros mariposa

Diogo Ribeiro regressou esta sexta-feira de manhã à piscina para competir nas eliminatórias dos 100 metros mariposa, tendo terminado a sua terceira (de cinco) séries com 51,90 segundos.





Diogo Ribeiro falhou o acesso às meias-finais.



O atleta português ficou com o 20.º tempo das eliminatórias, depois de ter terminado a sua série no sexto lugar, com o tempo de 51,90 segundos.







O seu recorde nacional é de 51,17, feito nos Mundiais de Doha de fevereiro.





Diogo Ribeiro termina, assim, de forma prematura a sua participação nos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de ter sido 16.º nos 50 metros livres (meias-finais) e 28.º nos 100 metros livres.