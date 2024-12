2024 em revista: Neemias Queta entrou para história como primeiro português campeão da NBA

Após dois anos de pouca utilização nos Sacramento Kings, que o escolheram na 39.ª posição do ‘draft’ de 2021, o primeiro português a jogar na NBA mudou-se para os Boston Celtics em 2023/24 e fez, logo nessa época, mais jogos do que nas duas anteriores (28 contra 20), mesmo não sendo uma opção clara para o treinador Joe Mazzulla.



Na presente temporada, com o treinador a dizer que não sabe o quão bom pode ser, Neemias Queta passou a ser presença e aposta regular, chegando mesmo a ser titular em algumas partidas.



Mesmo com lesões a afetar os últimos meses da época, também Nuno Borges teve um ano de afirmação, com a conquista do seu primeiro título ATP, em Bastad, na Suécia, onde se tornou o quinto tenista a derrotar o espanhol Rafael Nadal numa final em terra batida.



O maiato chegou ainda pela primeira vez aos oitavos de final de um torneio do Grand Slam, no Open da Austrália e no Open dos Estados Unidos, e estreou-se no top 30 mundial, feitos que apenas tinham sido alcançados por João Sousa, o melhor tenista português de sempre, que também se retirou esta temporada, após uma carreira em que conquistou quatro títulos ATP.



Mesmo num ano menos exuberante em termos de resultados e afetado por nova infeção por covid-19 na Volta a Espanha, quando parecia poder lutar pelo pódio, João Almeida tornou-se o segundo melhor ciclista português de sempre na Volta a França, que terminou na quarta posição, e o primeiro a fechar as três grandes Voltas no top 5.



Aos 25 anos, o ciclista de A-dos-Francos concluiu a estreia no Tour na quarta posição, superando o quinto posto de José Azevedo em 2004 e ‘aproximando-se’ de Joaquim Agostinho, o único luso a subir ao pódio da maior prova velocipédica internacional, ao ser terceiro em 1978 e 1979.



Na piscina, Diogo Ribeiro fez história, ao sagrar-se campeão mundial nos 50 e 100 metros mariposa em Doha, nuns Mundiais sem muitas das grandes figuras, tal como aconteceu nos Europeus de Belgrado, em que Camila Rebelo se tornou a primeira lusa a vencer uma medalha de ouro, nos 200 costas.



A nível internacional, 2024 ficou marcado pelo ano de domínio completo de Tadej Pogacar nas estradas e pela despedida de Rafael Nadal, o segundo do ‘big-3’ do ténis mundial a pendurar a raquete, após o suíço Roger Federer.



Com um ataque a cerca de 100 quilómetros da meta, Pogacar sagrou-se pela primeira vez campeão mundial de fundo, conseguindo uma quase inédita ‘coroa tripla’, depois de já ter ganhado, com grande autoridade, a Volta a Itália e da Volta a França, algo que só dois ciclistas haviam conseguido no passado, o belga Eddy Merckx em 1974 e o irlandês Stephen Roche em 1987.



Contudo, o ano de Pogacar foi ainda mais impressionante, uma vez que ainda conquistou dois ‘monumentos’, a Liège-Bastogne-Liège e a Volta à Lombardia, além da clássica Strade Bianchi, seis vitórias em etapas no Tour e outras tantas no Giro.



No final de uma era no ténis mundial, Rafael Nadal despediu-se em casa, nas finais da Taça Davis em Málaga, com a Espanha a perder nos quartos de final, tornando-se o segundo do ‘big-3’ a terminar a carreira, depois de Roger Federer, sobrando apenas o sérvio Novak Djokovic, que chegou ao tão desejado ouro olímpico.



Após vários anos afetados por lesões, Nadal, que não vencia qualquer troféu desde 2022, quando conquistou pela 14.ª vez Roland Garros, terminou a carreira com 22 títulos de torneios do Grand Slam, além de ter sido campeão olímpico de singulares no Rio2016.



Durante alguns anos, o ‘big-3’ chegou a ser ‘big-4’, com o britânico Andy Murray, que também fez a sua despedida em 2024, após os Jogos Olímpicos Paris2024.



Nos motores, o neerlandês Max Verstappen somou o quarto título consecutivo na Fórmula 1, mesmo com um Red Bull menos dominador, o espanhol Jorge Martin (Ducati) sagrou-se pela primeira vez campeão mundial de MotoGP e o belga Thierry Neuville (Hyundai) conquistou o WRC.