Mais Modalidades
Volta a Portugal
"A corrida continua". Volta a Portugal retoma em "profundo luto" após morte de Finlay Tarling
O ciclista de 19 anos Finlay Tarling morreu durante a oitava etapa da Volta a Portugal, entre Melgaço e Fafe, atropelado por um carro que circulava contra o sentido da prova.
A 87ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta retoma este sábado “num ambiente de profundo luto”, afirmou a organização em comunicado, “depois de um dia trágico para o ciclismo, marcado pelo falecimento de Finlay Tarling”.
A organização da prova vinca que “este não é o momento para especulações sobre as circunstâncias do acidente” e lembrou que a ocorrência está a ser investigada pelo Comando da GNR, “a quem compete o apuramento rigoroso dos factos”.
“A Volta a Portugal prosseguirá este sábado para a penúltima etapa, mas fá-lo-á inevitavelmente de forma diferente. Antes da partida será realizado um momento de homenagem a Finlay Tarling, envolvendo todo o pelotão e a família da Volta”, anunciou.
Em sinal de respeito e luto, “os principais patrocinadores da prova acordaram com a Organização cancelar todas as ações previstas para os dois últimos dias”.
Também o Clube da Volta e a Caravana Publicitária não se realizarão nas duas etapas que restam.
“A corrida continua. Haverá uma competição desportiva, mas não uma festa”, refere a Volta. “Este sábado, a Volta pedala por Finlay”.
“Todos continuamos profundamente abalados. O ciclismo é um desporto que comporta riscos, mas nunca estamos preparados para uma tragédia desta dimensão. Finlay perdeu a vida. Uma família perdeu um filho. Uma equipa perdeu um companheiro. O ciclismo perdeu um dos seus. É uma tragédia que ultrapassa a própria competição”, lê-se no comunicado.
Acompanhe em direto na RTP 1 a 9ª etapa ( Paredes - Mondim de Basto / Sra. da Graça) da Volta a Portugal em Bicicleta
A organização da prova vinca que “este não é o momento para especulações sobre as circunstâncias do acidente” e lembrou que a ocorrência está a ser investigada pelo Comando da GNR, “a quem compete o apuramento rigoroso dos factos”.
“A Volta a Portugal prosseguirá este sábado para a penúltima etapa, mas fá-lo-á inevitavelmente de forma diferente. Antes da partida será realizado um momento de homenagem a Finlay Tarling, envolvendo todo o pelotão e a família da Volta”, anunciou.
Em sinal de respeito e luto, “os principais patrocinadores da prova acordaram com a Organização cancelar todas as ações previstas para os dois últimos dias”.
Também o Clube da Volta e a Caravana Publicitária não se realizarão nas duas etapas que restam.
“A corrida continua. Haverá uma competição desportiva, mas não uma festa”, refere a Volta. “Este sábado, a Volta pedala por Finlay”.