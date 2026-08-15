"A corrida continua". Volta a Portugal retoma em "profundo luto" após morte de Finlay Tarling

“Todos continuamos profundamente abalados. O ciclismo é um desporto que comporta riscos, mas nunca estamos preparados para uma tragédia desta dimensão. Finlay perdeu a vida. Uma família perdeu um filho. Uma equipa perdeu um companheiro. O ciclismo perdeu um dos seus. É uma tragédia que ultrapassa a própria competição”, lê-se no comunicado.

A 87ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta retoma este sábado “num ambiente de profundo luto”, afirmou a organização em comunicado, “depois de um dia trágico para o ciclismo, marcado pelo falecimento de Finlay Tarling”.A organização da prova vinca quee lembrou que a ocorrência está a ser investigada pelo Comando da GNR, “a quem compete o apuramento rigoroso dos factos”.“A Volta a Portugal prosseguirá este sábado para a penúltima etapa, mas fá-lo-á inevitavelmente de forma diferente., envolvendo todo o pelotão e a família da Volta”, anunciou.Em sinal de respeito e luto, “os principais patrocinadores da prova acordaram com a Organização cancelar todas as ações previstas para os dois últimos dias”.Também o Clube da Volta e a Caravana Publicitária não se realizarão nas duas etapas que restam.refere a Volta. “Este sábado, a Volta pedala por Finlay”.