Afonso e Dinis Costa fora dos Jogos

Os portugueses Afonso Costa e Dinis Costa ficaram afastados dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao terminarem no quinto lugar a final da regata de qualificação em "double scull" ligeiro (LM2x), em Lucerna, na Suíça.

Os irmãos Costa lutavam por uma das duas vagas em disputa, mas ficaram a 8,56 segundos dos vencedores (06.34,66), os franceses Hugo Beurey e Ferdinand Ludwig, que cumpriram os 2.000 metros da regata em 06.26,10 minutos, com uma vantagem de 19 centésimos de segundo sobre os gregos Antonios Papakonstantinou e Petros Gkaidatzis, segundos e igualmente apurados.



As duplas francesa e grega completaram o elenco de 16 embarcações qualificadas para Paris2024, onde Portugal, tal como no Rio2016, não vai estar representado na modalidade.



Afonso Costa procurava a segunda presença em Jogos Olímpicos, depois de ter estado em Tóquio2020 ao lado de Pedro Fraga, terminando na 13.ª posição.



O quinto lugar na competição de LM2x em Londres2012 de Nuno Mendes e Pedro Fraga, que já tinham sido oitavos em Pequim2008, é o melhor resultado luso em Jogos Olímpicos na modalidade.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 vão ser disputados entre 26 de julho e 11 de agosto.