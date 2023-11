Afonso Silva na Taça do Mundo de patinagem no gelo

O ainda júnior, do CDR Prazeres, qualificou-se para a Taça do Mundo de seniores, com o registo de 6.45 minutos aos cinco quilómetros, depois de se sagrar campeão nacional de juniores nos três quilómetros, subindo ao 10.º lugar do ranking mundial do escalão.O seu companheiro de equipa Marco Lira "roubou-lhe" o recorde absoluto nos 1.500 metros e conquistou o título na distância, juntando este "cetro" ao dos 500 metros.Na mesma distância, mas no setor feminino, Jéssica Rodrigues, ainda júnior B e igualmente do CDR Prazeres, bateu o recorde nacional absoluto, "destronando" a individual Francisca Henriques, agora recordista nos 1.000 metros, que, por sua vez, pertencia a Jéssica Rodrigues.