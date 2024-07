Agate Sousa segunda no salto em comprimento na etapa de Londres da Liga Diamante

Agate Sousa, que em junho conquistou a medalha de bronze nos Europeus de Roma, terminou hoje a prova com um salto de 6,75 metros, apenas atrás da alemã Malaika Mihambo, que teve um registo de 6,87, e imediatamente à frente da italiana Larissa Iapichino (6,70), que foi terceira.



A saltadora portuguesa, que tem como melhor marca pessoal 7,03 metros, conseguiu o melhor salto na sexta tentativa, depois de ter feito a marca de 5,15, na quinta tentativa.



No primeiro salto da final do concurso, Agate Sousa fez 6,49 metros, tendo um nulo na tentativa seguinte, e registos de 6,61 e 6,65, no terceiro e quarto saltos, respetivamente.



A atleta do Benfica, de 24 anos, integra a lista de 36 lusos que vão fazer a sua estreia olímpica nos Jogos Paris2024, que começam na sexta-feira.