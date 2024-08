Alemanha bate campeã mundial Espanha e conquista bronze no torneio feminino de futebol

Em Lyon, um golo de Giulia Gwinn, aos 65 minutos, de grande penalidade, deu o triunfo às germânicas, para o qual também foi decisivo a defesa de Ann-Katrin Berger, praticamente no último lance da partida (90+9), a um penálti marcado por Alexia Putellas.



A Alemanha, ouro em 2016 e bronze em 2000, 2004 e 2008, somou mais uma medalha ao seu historial no torneio feminino de futebol, deixando um sabor amargo à Espanha, que na sua primeira presença queria juntar o título olímpico ao Mundial conquistado em 2023.



A formação germânica, que tinha sido eliminada pelos Estados Unidos nas meias-finais (1-0, após prolongamento), esteve melhor, em termos exibicionais, durante a primeira parte, mas neste período foi mesmo a Espanha que teve os principais lances de perigo, em remates à barra de Teresa Abelleira (21 minutos) e Aitana Bonmatí (44).



No segundo tempo, a guarda-redes espanhola Cata Coll – vinda de uma exibição negativa no desaire (4-2) das ‘meias’ frente ao Brasil – voltou a cometer um erro claro, numa abordagem negligente dentro da área, em que atingiu Giulia Gwinn, que converteu a respetiva grande penalidade (65 minutos).



Até final, as duas equipas podiam ter marcado, mas na oportunidade mais flagrante de todas, praticamente a acabar, foi Ann-Katrin Berger que segurou o bronze para as alemãs, ‘voando’ para defender uma grande penalidade de Alexia Putellas, a castigar falta sobre Laura García.



A Alemanha, ausente em Tóquio2020, voltou aos Jogos Olímpicos para concluir o seu percurso com uma medalha e continua sem perder perante a Espanha (cinco vitórias e três empates em oito jogos).



O encontro marcou ainda a despedida de Horst Hrubesch, selecionador feminino alemão interino desde outubro de 2023 e que será substituído após o torneio por Christian Wück.



A final entre os Estados Unidos, medalha de ouro em 1996, 2004, 2008 e 2012, prata em 2000 e bronze em 2020, e o Brasil, prata em 2004 e 2008, está marcada para sábado, às 16:00 (em Lisboa), no Parque dos Príncipes, em Paris.