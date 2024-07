Almeida satisfeito por ter protegido o quarto lugar na Volta a França

“Não planeávamos lutar pela etapa, a Soudal [Quick-Step] impôs o ritmo e no final estávamos muito perto [dos fugitivos] na subida final. Estava-me a sentir bastante bem, coloquei um bom ritmo e penso que foi bom para todos. Também consegui ganhar tempo ao [Mikel] Landa, só para ficar mais a ‘salvo’ para amanhã [domingo]”, analisou o ciclista português da UAE Emirates, no final da 20.ª e penúltima etapa.



Sexto classificado na jornada, a 01.28 minutos do vencedor, o seu colega Tadej Pogacar, reforçou o seu quarto lugar, ampliando para 40 segundos a diferença que tem para o seu mais direto perseguidor, Mikel Landa (Soudal Quick-Step), depois de ter trabalhado na parte final da subida ao Col de la Couillole para ajudar o camisola amarela a somar a quinta vitória nesta edição da Volta a França.



“Encurtei diferenças para a fuga e o Tadej atacou para a etapa, mas o plano não era esse. Mas como estávamos tão perto, pensámos ‘por que não?’. Temos de agarrar as oportunidades que temos”, resumiu sobre a estratégia da equipa.



A jornada da UAE Emirates foi ainda mais perfeita porque o ciclista de A-dos-Francos, de 25 anos, consolidou o seu lugar na geral, antes do contrarrelógio final de 33,7 quilómetros entre o Mónaco e Nice, no qual previsivelmente irá ganhar tempo ao experiente espanhol.



“Também foi importante para nós, estou muito satisfeito até agora. Vamos finalizar isto [o quarto lugar] amanhã”, concluiu em entrevista ao Eurosport.



Em estreia no Tour, Almeida prepara-se para tornar-se, no domingo, em Nice, no segundo melhor ciclista português de sempre na Volta a França, depois de Joaquim Agostinho, terceiro nas edições de 1978 e 1979.