Ana Catarina Monteiro despede-se da competição

única mulher portuguesa numa meia-final de natação em Jogos Olímpicos, nos 200 mariposa de Tóquio2020, despediu-se das piscinas após uma carreira de grande destaque.São seus o recorde nacional dos 200 mariposa, fixado nos 2.08,03 minutos, e duas medalhas de prata em duas edições diferentes dos Jogos do Mediterrâneo, tendo sido quinta na sua distância predileta nos Europeus Glasgow2018.Esta foi uma de três despedidas do dia, segundo a Federação Portuguesa de Natação, com o treinador Luís Cameira, do Sporting de Braga, e a árbitra Dalila Lira, há 39 anos na arbitragem, também a dizerem adeus.Na final, Ana Catarina Monteiro, agora vereadora da Câmara de Vila do Conde, foi homenageada, assim como o treinador, Fábio Pereira, com um aplauso de pé das bancadas e das adversárias.", escreveu, depois de ser prata nos 800 livres, vencidos por Diana Durães (Benfica).





Último teste antes de Paris



Os Nacionais tiveram apenas um recorde nacional absoluto a ser batido, no caso por Francisca Martins nos 100 livres (55,88 segundos), entre outros sete máximos por escalão etário conquistados.



No Jamor, os dias anteriores ficaram marcados pelo esforço de Miguel Nascimento e Diogo Ribeiro em afinar a forma para os Jogos Olímpicos Paris2024, com o campeão do Mundo dos 50 e 100 metros mariposa confiante, tendo vencido a distância mais longa e também os 100 livres.



“O desempenho nestas provas foi bastante bom e estou feliz e supermotivado para os Jogos Olímpicos”, declarou o nadador do Benfica no sábado, citado pela federação.



O também benfiquista Nascimento impôs-se nos 50 livres, ainda que longe da sua melhor marca.