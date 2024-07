Ana Dulce Félix põe um ponto final em 30 anos de carreira

“Algum dia tinha que ser”, disse à Lusa no final da competição, na qual capitaneou a equipa do Benfica que se sagrou vice-campeã nacional de clubes, competição que considerou como “a melhor” para se despedir da pista.



O ouro nos Europeus Helsínquia2012 “foi marcante, pelo que representou pessoalmente mas também por ver a bandeira de Portugal subir ao mastro mais alto”, assim como “a presença nos Jogos Olímpicos, pelo que representa na vida de um atleta”.



Dulce Félix, que esteve na maratona em Londres2012 e no Rio2016, considera que teve “uma carreia lindíssima”. “Foram 30 anos a competir, e não posso estar mais satisfeita e orgulhosa do que estou neste dia de despedida”, destacou a atleta que a 23 de outubro completa 42 anos.



“Saio com o sentimento do dever cumprido, na altura certa, orgulhosa pela carreira que fiz, e por uma filha lindíssima de apenas seis anos, que esta carreira também me deu”, confessou com emoção.



No final dos Nacionais de clubes, e ainda em plena pista do Estádio do Fontelo, em Viseu, Dulce Félix foi emotivamente cumprimentada por várias atletas e dirigentes do Sporting, destacando que “se dentro da pista há essa rivalidade forte, fora da competição sobram as amizades”.



Um respeito também destacado por parte de Ana Oliveira, responsável pelo atletismo do Benfica, referindo que Dulce Félix é uma atleta que todos respeitam “acima dos clubes, pelo que a sua carreira representou para o atletismo nacional e para Portugal”.



“É uma pena, por vezes, haver atletas com este perfil e este carisma, com este encanto, capacidade de trabalho e de sofrimento, resiliência e talento, e terem que abandonar, mas acredito que a Dulce é um elemento que, de outra forma, ainda poderá dar muito ao atletismo”, considerou Ana Oliveira.