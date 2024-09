André Soares sagra-se campeão do Mundo de pontos no ciclismo para surdos

Soares bateu dois alemães pelo ouro, acabando com 82 pontos, mais 21 do que Felix Wahala, segundo, e mais 22 do que Stefan Kneer, terceiro.

O ciclista luso foi o melhor nas 30 voltas a um circuito com um quilómetro, com um sprint pontuável de duas em duas voltas, tendo pontuado em todos os sprints, além de ganhar uma volta ao pelotão e conseguir mais 20 pontos.

Foi o segundo pódio para o português em Swietokrzyskie, depois do bronze na velocidade a abrir a participação no Mundial, que termina domingo com a corrida de fundo.

Nesta mesma prova, o luso João Marques acabou na 12.ª posição final, sem pontos somados.

Citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, o selecionador Válter Sousa elencou esta como "a corrida perfeita do André Soares", perante uma equipa alemã "mais forte" que o luso fez por controlar.

"Ganhou aí [ao seguir com um dos rivais] os 20 pontos da volta. Mas, depois, esteve muito bem, andando sozinho na frente para evitar riscos de queda no pelotão. E, com isso, foi somando mais pontos, o que lhe deu a vitória. O João Marques resguardou-se e na segunda volta esteve ativo, mas com as fugas que havia não pontuou", analisou.