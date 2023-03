Angélica André quinta classificada na Taça da Europa de Eilat de águas abertas

Medalha de bronze nos Europeus Roma2022, a portuguesa foi hoje a segunda entre europeias, na denominada Taça LEN (Liga Europeia), e a quinta na geral, nadando a distância com um tempo de 1:55.56 horas, a menos de um minuto de distância da vencedora, a australiana Lea Gubecka (1:54,02).



"Foi uma boa prova, mas podia ter sido ainda melhor. Cometi dois erros importantes que me impediram de poder acompanhar as australianas no final. Mas acabou por ser uma boa prova, mostrando a consistência do trabalho", explicou Angélica André, 17.ª na estreia olímpica em Tóquio2020, citada pela Federação Portuguesa de Natação.



Em 11.º, oitava na Taça LEN, ficou Mafalda Rosa, com um tempo de 1:55,16 horas, numa competição definida pela competitividade australiana, uma vez que a prova servia como qualificativa para os Mundiais.



Em masculinos, Tiago Campos foi 28.º (20.º na Taça LEN) e Diogo Cardoso 29.º (21.º), com tempos pouco acima de uma hora e 50 minutos, longe do francês Marc-Antoine Olivier, vencedor com 1:47.56.