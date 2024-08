António Morgado lidera seleção na Volta a França do Futuro

A convocatória do selecionador José Poeira inclui ainda Daniel Lima (Israel Cycling Academy), Gonçalo Tavares (Hagens Berman Jayco), João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista), Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) e Lucas Lopes (Supermercados Froiz).O eixo da equipa já tinha participado na edição transata, com Daniel Lima e João Martins em estreia, e a equipa vai dividir-se, segundo José Poeira, entre a ambição de “tentar construir o melhor lugar possível na classificação geral” e a vontade de “discutir também algumas etapas”.”, declarou o técnico, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.Sem contrarrelógio por equipas, a prova arranca no domingo com um prólogo, em Sarrebourg, terá duas etapas mais orientadas para discussões ao sprint, em pelotão ou grupos restritos, e a alta montanha em jogo da terceira etapa em diante.Serão quatro etapas de alta montanha, incluindo o Col de l’Iseran, o Cole dele Finestre, em que termina a prova, e outras subidas nos Alpes, com um final italiano para a corrida.A 62.ª edição do Tour de l’Avenir vai ser disputada entre domingo e 24 de agosto.