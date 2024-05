Atiradora Inês Barros oitava na Taça do Mundo de Baku em tiro com armas de caça

Ao fazer hoje séries de 23 e 24 tiros certeiros, em 25 possíveis, a atleta lusa subiu desde a 20.ª posição após as três séries de sábado, terminando, tal como uma rival porto-riquenha, com os mesmos 114 pontos da libanesa Ray Bassil, a derradeira a entrar na final destinada às seis melhores.



Campeã da Europa em 2023, Inês Barros foi a única atleta a conseguir a quota olímpica para Portugal, em trap, para os Jogos Olímpicos Paris2024.



Ana Rita Rodrigues teve um dia menos bem conseguido, com 20+18, e concluiu em 41.ª, com 104 pontos na prova com 51 competidoras liderada pela australiana Penny Smith, com 116.



Na competição masculina, o olímpico João Paulo Azevedo caiu da quarta para a 31.ª posição, com 117 pontos, a três dos necessários para ir à final, depois de duas séries discretas, de 22 e 23 pontos, respetivamente.



Bruno Faria, com 24 e 23 pontos, teve os mesmos 117 de João Paulo Azevedo, ficando em 28.º, enquanto Armelim Rodrigues (23+25) corrigiu o mau desempenho de sábado, ascendendo a 34.º (23+25), com 116 pontos na prova de 93 atiradores comandada pelo checo Pavel Vanek, com 122.