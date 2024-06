Atletismo europeus. Gerson Baldé na final do comprimento

“Senti que até podia dar mais. No ar, senti logo que ia dar qualificação direta. Entrámos logo a matar, sem dar chance de fazer mais um salto, por isso, estou confiante para a final”, afirmou o saltador do Benfica, em declarações à agência Lusa, na zona mista do Estádio Olímpico de Roma.



Gerson Baldé, de 24 anos, assegurou um dos 12 lugares na final do salto em comprimento, agendada para sábado, às 19h06 em Lisboa logo na sua primeira tentativa, ficando a quatro centímetros do seu recorde pessoal (8,14 alcançados já este ano).



“Na final vamos ter o mesmo Gerson da qualificação, a entrar a matar e a lutar pelas medalhas”, vincou Gerson Baldé, nono nos Europeus Munique2022.



À decisão, Gerson Baldé chega com o quinto maior salto da qualificação, que contou com nove atletas acima dos oito metros, destacando-se entre os quais o suíço Simon Ehammer, que, com 8,41, conseguiu a melhor marca mundial do ano.



O melhor desempenho de um português no salto em comprimento em Europeus foi o quarto lugar de Álvaro Dias, em Bruxelas1950.