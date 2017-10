Australiana Nikki van Dijk vence etapa de Cascais do circuito feminino de surf

Lusa 04 Out, 2017, 15:49 / atualizado em 04 Out, 2017, 16:04 | Outras Modalidades

Numa final equilibrada, a australiana, que partia para esta prova no quinto lugar do circuito, venceu com uma vantagem de apenas 0,57 pontos, ao terminar com 10,67 pontos (6,00 e 4,67 nas melhores ondas), contra 10,10 (7,83 e 2,27) de Moore, sétima.

Nikki van Dijk sucedeu no historial de vencedoras em provas do circuito mundial à norte-americana Courtney Conlogue, que tinha vencido as duas últimas edições do Cascais Women`s Pro.

A única portuguesa que esteve em prova, Teresa Bonvalot, foi eliminada nos oitavos de final.

- Provas do Circuito Mundial de surf feminino em Portugal:

2017 - 8.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Nikki van Dijk (Aus).

2016 -- 8.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2015 -- 8.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2014 -- 9.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Stephanie Gilmore (Aus).

2013 -- 8.ª etapa, Cascais Girls Pro, em Cascais, vencedora Carissa Moore (Hav).

2010 - 6.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedora Carissa Moore (Hav).

2009 - 4.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedora Coco Ho (Hav).

2002 - 4.ª etapa, Figueira Prom na Figueira da Foz, vencedora Megan Abubo (Hav).

1997 - 11.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1997 - 10.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1990 - 10.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedora Pam Burridge (Aus).

NFO (JP) // NFO