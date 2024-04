Barcelos apura-se para as meias da champions de hóquei ao vencer Benfica

Com este resultado, o Óquei de Barcelos, que na primeira mão venceu por 4-2, vai medir forças com o vencedor da eliminatória entre os italianos do Trissino e a Oliveirense, que, na primeira mão, empataram 4-4.







Em vantagem na eliminatória, a equipa de Barcelos entrou com um ligeiro favoritismo, motivo pelo qual surgiu mais confortável no encontro e a procurar brechas na estratégia do Benfica, tal como aconteceu, aos oito minutos, quando Álvaro Martins inaugurou o marcador.

Os comandados de Nuno Resende bem procuraram a remontada e até tiveram diversas oportunidades para marcar, contudo, acabou por ser Luís Querido, aos 15 minutos, a ampliar a contagem.Apesar de o Benfica, que não contou com o lesionado Nicolia, ter procurado incessantemente o golo, foram as duas dezenas de adeptos do Barcelos presentes na Luz que viriam a 'explodir' de alegria, quando, aos 23 minutos, Danilo Rampulla – sobrinho dos ‘manos’ Panchito e Mariano Velásquez, que tantas vezes fizeram sonhar o Benfica - fez o 3-0 e sentenciou o jogo e eliminatória.Apesar de estar a perder 3-0 ao intervalo e 7-2 na eliminatória, o Benfica manteve a busca pelo golo, acabando por sofrer em contra-ataque, por Miguel Rocha (32) e Álvaro Martins (34), tendo o tento de honra dos campeões nacionais surgido aos 45 minutos, por Pol Manrubia.Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.Benfica – OC Barcelos, 1-5.Ao intervalo: 0-3.Marcadores:0-1, Álvaro Martins, 08 minutos.0-2, Luís Querido, 15.0-3, Danilo Rampulla, 24.0-4, Miguel Rocha, 32.0-5, Álvaro Martins, 34.1-5, Pol Manrubia, 45.Sob a arbitragem de Miguel Diaz e Jonathan Sanchez, as equipas alinharam:- Benfica: Pedro Henriques, Lucas Ordoñez, Nil Roca, Roberto Di Benedetto e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda: José Miranda, Diogo Rafael, Pablo Alvarez e Pol Manrubia.Treinador: Nuno Resende.- Óquei de Barcelos: Constantino Acevedo, Santiago Chambela, Danilo Rampulla, Luís Querido e Miguel Vieira. Jogaram ainda: Daniel Oliveira, Miguel Rocha e Álvaro Martins.Treinador: Rui Neto.Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.