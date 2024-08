A heptatleta de 29 anos, já coroada no Rio2016 e em Tóquio2020, é a primeiro heptatleta a conquistar três títulos olímpicos. Com 6.880 pontos, Thiam ficou à frente de Johnson-Thompson (6.844 pontos), do Reino Unido, enquanto a sua compatriota Noor Vidts completou o pódio (6.707 pontos).



Johnson-Thompson, atual campeã mundial, liderava no final do primeiro dia, mas Thiam fez hoje a diferença no lançamento do dardo, lançando quase mais nove metros do que a britânica (54,04 metros contra 45,49m).