Benfica cai em Manresa por 28 pontos no arranque da `Champions` de basquetebol

Além do Baxi Manresa são adversários dos 'encarnados' os italianos do Bertram Derthona Basket e os alemães do NINERS Chemnitz.



A única equipa lusa na 'Champions' foi desde cedo dominada, no Pavelló Nou Congost, perdendo no final do primeiro quarto por 31-17. Os benfiquistas ainda equilibraram para uma diferença tangencial no período seguinte (21-20), para 52-37 a meio da partida.



O Manresa continuou em alta, com 27-15 no terceiro quarto, e finalizou de novo em tendência de equilíbrio, mas a vencer por 13-12. No final, o quadro eletrónico assinalava um claro 92-64, ou seja uma diferença de 28 pontos para a equipa espanhola.



O Benfica apenas por uma vez esteve na frente do marcador, por escassos 14 segundos, e chegou a estar a perder por 32 pontos, quando o marcador parecia avançar para 'impensáveis' números 'centenários'.



Marcus Thornton, com 13 pontos, foi o melhor anotador da equipa 'encarnada', bem distante dos 25 de Derrick Alston, do Manresa, e em linha com os 14 de Cameron Hunt e Emanuel Cate ou os 13 de Mario Saint-Supery, igualmente da formação espanhola.



No outro jogo do grupo, o Bertram Derthona Basket ganhou ao NINERS Chemnitz por 87-81 e segue em segundo lugar no grupo.



Em 16 de outubro, na segunda jornada, o Benfica desloca-se a Chemnitz, na Alemanha.