Benfica e Esgueira disputam final da Taça Federação feminina de basquetebol

No Pavilhão Henrique Miranda, em Queluz, o Benfica, campeão nacional e líder da Liga feminina, lançou as bases do triunfo no primeiro período, que venceu por 13 pontos de diferença (30-17), gerindo essa vantagem nos três seguintes (17-17, 15-18 e 23-20).



O Esgueira afastou o GDESSA, vencedor da última edição, num encontro mais equilibrado, em que, com maior ou menor dificuldade, venceu os primeiros três parciais (18-17, 17-15 e 23-16), antes de ceder no quarto (17-21), sem comprometer o triunfo.



Benfica, que venceu a Taça Federação em 2022 e 2023, e Esgueira, ainda sem qualquer título na prova, defrontam-se no domingo, na final da edição de 2024/25, em jogo com início às 11:45, de novo no Pavilhão Henrique Miranda.



O Quinta dos Lombos é o recordista de títulos na competição, com quatro troféus conquistados, em 2011, 2014, 2017 e 2018.