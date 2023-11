Benfica estreia-se na `Champions` de voleibol com derrota por 3-0 na Alemanha

As 'águias', que cumprem a sua quarta presença na prova, cederam pelos parciais de 27-25, 25-19 e 25-21 no recinto do campeão da Alemanha.



O primeiro set foi extremamente equilibrado, com os comandos do marcador a alternar-se e o Benfica e desperdiçar inclusivamente duas bolas de set, acabando por permitir a reviravolta e ceder, por 27-25, após ação do bloco contrário.



Os pupilos de Marcel Matz não conseguiram manter o mesmo registo competitivo no segundo parcial, no qual estiveram quase sempre vários pontos atrás, cedendo por 25-19.



Os 'encarnados' prometeram luta no terceiro set, equilibrando até aos 19-19, antes de cometerem erros ofensivos que lhes custaram a fuga, decisiva, do adversário, que fechou em 25-21.



O oposto Marek Sotola foi o homem do jogo, com 19 pontos.



A segunda jornada disputa-se em 30 de novembro, com o Benfica a receber os italianos do Piacenza, que na quarta-feira foram derrotados em casa pelos turcos do Halbank Ancara, por 3-1.