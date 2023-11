Benfica sofre segunda derrota consecutiva na "Champions"

Após uma entrada em 'grande', com um triunfo por 94-72 na receção ao PAOK, o 'cinco' de Norberto Alves caiu por 84-66 perante o Hapoel Jerusalém e, agora, voltou a perder, num embate em começou melhor e equilibrou o jogo até ao intervalo.



Ivan Almeida, com 16 pontos e seis ressaltos, Toney Douglas, com 12 pontos, e Aaron Broussard, com 11, foram os melhores marcadores do Benfica, que perdeu em todos os capítulos do jogo - dos ressaltos aos 'turnovers', passando pelos lançamentos -- e não conseguiu esconder o mau momento que atravessa.



Na equipa da casa, que somava duas derrotas em dois jogos, destaque para os 20 pontos, sete ressaltos, quatro assistências e quatro desarmes de lançamento de Sadik Kabaca e os 22 pontos, incluindo quatro 'triplos', de Ismet Akpinar.



Os campeões nacionais fecharam o primeiro período a vencer por nove pontos (11-20), mas o Galatasaray 'acordou' no início do segundo e conseguiu dar a volta ao resultado ainda a 6.11 minutos do intervalo (26-25), após um parcial de 15-5.



A formação 'encarnada' ainda reagiu e, com oito pontos consecutivos, voltou ao comando (26-33), mas os turcos acabaram melhor a primeira parte, que fecharam três pontos à maior (42-39).



O Galatasaray continuou por cima no início da segunda parte, conseguindo 'disparar' no marcador (51-41), para, depois, manter a vantagem a rondar os 10 pontos e fechar o terceiro período com 11 de avanço (69-58).



No último período, o Benfica apostou numa defesa zona, mas, depois de alguma dificuldade inicial, o conjunto turco começou a acertar nos lançamentos longos e aumentou a vantagem, que no final se fixou em 20 pontos, a máxima em todo o jogo.



A formação 'encarnada' volta a jogar em 29 de novembro, no reduto do PAOK (uma vitória e uma derrota), que na quarta-feira recebe o Hapoel Jerusalém (dois triunfos).