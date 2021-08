Braga e Casa Benfica Loures disputam final do Campeonato Elite de futebol de praia

Sporting de Braga e Casa Benfica Loures vão disputar, no domingo, na Nazaré, a final do Campeonato Elite de futebol de praia, depois de eliminarem nas meias-finais o Buarcos (2-1) e o campeão em título Sporting (4-2), respetivamente.