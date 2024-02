Brasil bate Itália e é hexacampeão mundial de futebol de praia

A seleção transalpina marcou primeiro, aos três minutos, por intermédio de Genovali, com o Brasil a empatar mesmo no final do primeiro tempo (12 minutos), graças a Rodrigo.



No segundo tempo, os 'canarinhos' intensificaram o domínio de jogo e chegaram à vantagem aos sete minutos, novamente por Rodrigo, mas a Itália reagiu imediatamente e marcou na saída de bola, por Fazzini.



Dois minutos depois, Bruno Xavier voltou a adiantar os sul-americanos e, pouco depois, um mau atraso de Genovali para o guarda-redes Carpita resultou no autologo que fixou o resultado em 4-2 favorável ao Brasil no final do segundo tempo.



Um golo de bicicleta de Brendo, aos três minutos do terceiro tempo, dilatou a vantagem para três golos, porém, a 'squadra azzurra' marcou logo de seguida por Pazzini, e arriscou tudo no ataque, com Rodrigo a aproveitar para voltar a ‘faturar’.



Até ao final, o melhor que os italianos conseguiram foi reduzir, novamente por Genovali, mas não evitaram novo êxito do Brasil, que levantou o troféu pela sexta vez, depois dos sucessos em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017.



A Rússia soma três títulos mundiais, Portugal tem dois e França conta com um. Já a Itália continua em 'branco', sendo vice campeã pela segunda vez - em 2008 também perdeu na final com o Brasil.



No jogo de atribuição do terceiro lugar, o Irão goleou a Bielorrússia (que afastou Portugal nos 'quartos'), por 6-1, e arrecadou a medalha de bronze.