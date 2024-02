Camila Rebelo 10.ª nas meias-finais dos 100 metros costas dos Mundiais aquáticos

A portuguesa Camila Rebelo terminou hoje na 10.ª posição as meias-finais dos 100 metros costas dos Mundiais aquáticos, ficando a 23 centésimos de segundo de chegar à final.

A recordista portuguesa, de 21 anos, terminou a prova em 1.00,91 minutos, a apenas 23 centésimos da neerlandesa Maaike de Waard (1.00,68), que ficou com o oitavo lugar no somatório das duas meias-finais e último de acesso à final.



Tal como tinha acontecido nas eliminatórias, a norte-americana Claire Curzan foi a mais rápida, ao nadar em 58,73 segundos.



Camila Rebelo nadou minutos depois de Diogo Ribeiro se ter sagrado campeão mundial dos 50 metros mariposa, dando a primeira medalha de ouro à natação portuguesa.



O nadador do Benfica, que tinha sido vice-campeão em 2023, garantiu a segunda medalha para Portugal nos Mundiais aquáticos, em Doha, depois de Angélica André ter sido terceira nos 10 quilómetros de águas abertas.