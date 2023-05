Canoísta Fernando Pimenta assegura duas finais na Taça do Mundo de Poznan

Em K1 1.000 metros, distância na qual foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e prata há duas semanas na Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, Fernando Pimenta foi hoje o mais rápido da sua série na eliminatória, com a marca de 3.37,50 minutos, na qual participou João Duarte (3.40,68), que também garantiu presença nas semifinais.



O medalhado olímpico português, que disputa a final no sábado, às 10:51 (hora de Lisboa), conseguiu depois o segundo melhor tempo das semifinais (3.29,02), apenas atrás do húngaro Adam Varga (3.27,87), enquanto João Duarte ficou fora das finais A e B, com a marca de 3.39,41.



Em K2 misto 500 metros, Fernando Pimenta e Teresa Portela, que conquistaram o bronze na Hungria, foram os mais rápidos na sua série na eliminatória, com a marca de 1.40,83 minutos, a garantiram presença direta na final, marcada para domingo.



Já em K1 500 metros, Fernando Pimenta assegurou presença nas semifinais, agendadas para sábado, fase para a qual David Varela (1.42,66) não se conseguiu qualificar.



Na categoria K1 200 metros, Iago Bebiano garantiu presença na semifinal, ao percorrer a distância em 35,95 segundos, terminando a série apenas atrás do letão Roberts Akmens (35,30).



O quarteto formado por Gustavo Gonçalves, Iago Bebiano, David Varela e Pedro Casinha garantiu presença nas semifinais de K4 200 metros, com a marca de 1.24,44 minutos.



Em K2 500, a dupla formada por Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, foi sexta e penúltima na sua série nas eliminatórias, com a marca de 1.32,51, e ficou fora das semifinais.



A Taça do Mundo de Poznan decorre até domingo.