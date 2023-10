Carlos Lopes recebe troféu Fundação do Desporto

Num evento apresentado por Ercília Machado (atletismo) e David Grachar (natação), e que tem organização luso-espanhola – uma parceria da Fundação do Desporto e da Iniciativa Patrocina un Deportistas -, que decorreu no Teatro Thalia, nas Laranjeiras, em Lisboa, o campeão olímpico nos Jogos de Los Angeles (1984) e medalha de prata nos de Montreal (1976), de 76 anos, afirmou que tudo o que fez foi por “amor a uma causa”.”, disse, com ironia.Nesta gala, que contou também com a presença de José Couceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que recebeu o prémio atribuído à Seleção Nacional (A) Feminina de futebol, Carlos Lopes reconheceu ter “um prazer tremendo” por tudo o que conquistou.”, concluiu.O palco foi também dividido por FC Porto, Sporting e Benfica, que receberam o "Prémio Especial “Patrocina Un Deportista” Ecletismo Desportivo".Na lista de galardoados, destaque também para o "Prémio Jovem Praticante Desportivo", atribuído à ciclista Maria Martins e ao nadador Diogo Ribeiro, eles que receberam os galardões a abrir a gala.Maria Martins (ciclismo) e Diogo Ribeiro (natação).SC Fitness.Carolina Duarte (atletismo).RTP | Rexona.Lipor – Parque aventura.Projeto Bird – Associação de Paralisia Cerebral Almada e Seixal.Seleção Nacional (A) Feminina de futebol e Seleção Nacional Andebol e cadeira de rodas.Alexandrina Cruz (presidente do Rio Ave).FC Porto, Sporting e Benfica;Carlos Lopes (antigo atleta).