Carlos Sainz renova contrato com Ferrari até 2024

Carlos Sainz, de 27 anos, segue no terceiro lugar do campeonato, após o segundo lugar no Bahrain, o terceiro na Arábia Saudita e a desistência na Austrália, com 33 pontos, a 38 do monegasco e seu companheiro de equipa Charles Leclerc.”, lê-se no comunicado da formação italiana.O espanhol, cujo contrato terminava no fim do ano, mostrou-se “muito contente” pela renovação do contrato, após uma temporada “sólida e construtiva”, na qual alcançou a sua melhor classificação de sempre, o quinto posto, superando os dois sextos lugares obtidos ao serviço da McLaren, em 2019 e 2020.”, vincou o madrileno, filho do bicampeão mundial de ralis e atual piloto de todo-o-terreno Carlos Sainz.Sainz, que se estreou na categoria rainha do automobilismo de velocidade em 2015, na Toro Rosso, seguindo depois para a Renault, a meio de 2017, ainda procura a primeira vitória da carreira, contando um total de oito pódios – três segundos lugares e cinco terceiros.”, referiu.O diretor-geral da Ferrari, Mattia Binotto, justificou a renovação do contrato com o espanhol com a “” e com a obtenção de “resultados impressionantes e o aproveitamento ao máximo de todas as oportunidades”.”, referiu Binotto.Após três das 23 corridas previstas do Mundial de Fórmula 1, Leclerc lidera a classificação de pilotos com 71 pontos, mais 34 do que britânico George Russell (Mercedes).O também britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo, e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), detentor do título, seguem nos quinto e sexto lugares, com 28 e 25, respetivamente.A próxima prova do campeonato está marcada para domingo, com o Grande Prémio da Emilia Romagna, em Imola, em Itália.