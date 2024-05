Carolina Marín vence Prémio Princesa das Astúrias

Carolina Marín, nascida em Huelva, no sul de Espanha, em 1993, foi campeã olímpica de badminton em 2016, sendo a primeira e única desportista não asiática a conquistar este título, como destacou o júri do Prémio Princesa das Astúrias., acrescentou o júri, num comunicado divulgado pela Fundação Princesa das Astúrias, que atribui os prémios.Marín converteu-se em 2014 na primeira desportista não asiática a entrar no top 10 mundial de badminton.Nas últimas duas semanas, a Fundação Princesa das Astúrias anunciou a atribuição do Prémio das Artes 2024 ao músico Joan Manuel Serrat e do Prémio de Comunicação e Humanidades à realizadora, desenhadora e ativista iraniana Marjane Satrapi.Nos próximos dias, serão anunciados os prémios nas áreas das Ciências Sociais, Letras, Cooperação Internacional, Investigação Científica e Técnica e Concórdia.Cada um dos prémios tem um valor monetário de 50.000 euros e a cerimónia de entrega decorrerá em outubro, em Oviedo, no norte de Espanha.