Celtics recebem anéis de campeões da NBA e vencem Knicks

Os Boston Celtics, que incluem o internacional português Neemias Queta, receberam os anéis de campeões da NBA, antes de "arrasarem" os New York Knicks por 132-109 com um recorde incompleto de "triplos".

No primeiro jogo da época 2024/25, os Celtics igualaram o recorde de lançamentos de três pontos marcados num jogo, ao somarem os mesmos 29 dos Milwaukee Bucks em 29 de dezembro de 2020 (144-97 aos Miami Heat), mas não o conseguirem bater, ao falharem, incrivelmente, as últimas 13 tentativas.



Depois de Al Horford igualar o máximo da NBA a 8.54 minutos do final, os detentores do título desperdiçaram sucessivamente o 30.º, que lhes daria o recorde a solo, o que acabou por deixar um certo sabor amargo numa noite de festa para os Celtics.



Ainda assim, os campeões igualaram o máximo dos Bucks e foi à base de "triplos" que "dizimaram" os Knicks, num jogo que já estava muito "inclinado" ao intervalo (74-55), após uma primeira parte em que Jayson Tatum esteve imparável, ao marcar 25 pontos, para acabar com 37, mais 10 assistências.



Por seu lado, o português Neemias Queta foi apenas o 11.º jogador a ser lançado por Joe Mazzulla, a 4.20 minutos do fim, somando apenas uma falta pessoal.