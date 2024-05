Chama Olímpica iniciou estafeta de Marselha a Paris

O antigo jogador de futebol francês, que marcou o único golo da vitória do Olympique de Marseille na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1993, iniciou a estafeta junta da estátua dourada "Bonne-Mère", símbolo da cidade do sul de França.Vestido de branco, como todos os estafetas, passou pouco depois o testemunho, dando o "beijo da tocha", a Colette Cataldo, de 83 anos, adepta do clube de futebol marselhês, que cantou "Allumer le feu" ("Acende o fogo") do francês Johnny Hallyday.", disse Basile Boli.Tony Estanguet, presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, afirmado anteriormente: ””, acrescentou, referindo-se depois aos 10 mil estafetas - portadores de tochas - em 400 cidades francesas que vão fazer o percurso até à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris que vão decorrer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.A tocha é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos, e evoca a lenda da antiguidade clássica grega sobre Prometeu que teria roubado o fogo da forja de Efesto (Vulcano) para o entregar aos mortais.