Ciclismo. António Morgado terceiro no Troféu Calvià

O jovem suíço Jan Christen (UAE Emirates), de 20 anos, venceu isolado, em 3:34.45 horas, após os 149,6 quilómetros do percurso, com início e final em Palmanova, menos seis segundos do que o italiano Cristian Scaroni (XDS Astana), segundo classificado, e do que António Morgado, terceiro.



O ciclista das Caldas da Rainha, de 21 anos, conseguiu o terceiro pódio em outras tantas corridas esta temporada, depois de ter vencido o Grande Prémio Castellón e ter sido terceiro na Clássica Comunidade Valenciana.



Rui Costa (EF Education-EasyPost) foi 77.º classificado, a 8.53 minutos do vencedor, com o espanhol Rubén Fernández a ser o único ciclista da Sabgal-Anicolor a cortar a meta, na 30.ª posição, a 17 segundos.



Esta quinta-feira corre-se o Troféu Ses Salines, segunda prova do Challenge de Maiorca, com 184,5 quilómetros entre Ses Salines e Colònia de Sant Jordi.